Руперт Гринт изменился до неузнаваемости ради съемок в новом фильме

Звезда "Гарри Поттера" прибавил в весе и отрастил усики.

Руперт Гринт, более известный как Рон Уизли, изменился до неузнаваемости ради съемок в новом фильме. Звезда "Гарри Поттера" прибавил в весе и отрастил усики. Фотографии Гринта с обновленным имиджем можно увидеть в Instagram

Рыжеволосый Руперт Грин рос на глазах у телезрителей вместе с другими героями фантастического фильма. Актер стал заложником роли Рона Уизли, однако в последнее время начал бороться с этим. Руперт соглашается на очень своеобразные роли и меняет свой имидж. Недавно фанаты и вовсе не узнали старого доброго Рона Уизли.

На съемках сериала, основанного на романе Агаты Кристи "Убийство по алфавиту" Гринта заметили в полосатом костюме и в очках. Впервые актер прилизал волосы и отрастил усы. Для роли инспектора Крома он также набрал несколько килограммов.

Ране мы писали, что редкую книгу о Гарри Поттере купили на аукционе за 74 тысячи долларов.

Фото: Instagram / rupertlloydgrintfacts