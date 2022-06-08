Звезда "Бригады" Высоковский пропал во время рыбалки

Артист исчез на реке Оке в районе Пущинской косы.

Актер Александр Высоковский, снимавшийся в сериале "Бригада", пропал почти сутки назад на рыбалке в Подмосковье. Сейчас мужчину ищут волонтеры и водолазы, сообщил kp.ru.

Супруга артиста Лилия рассказала, что утром 30 июня 62-летний Высоковский в компании с сыном поехал порыбачить на Пущинскую косу — намытый Окой дикий пляж. В какой-то момент актер сделал несколько шагов и исчез из виду. Сын бросился искать отца, но безуспешно. До сих пор об артисте ничего не известно.

По словам жены актера, место, где все произошло, местные жители считают опасным. С одной стороны косы наблюдается сильное течение Оки. Ниже по течению находятся перекаты, где из-за особенностей русла глубина резко увеличивается. Таким образом, человек может оказаться под водой даже на мелководном участке.

Семья Высоковского попросила помощи в поисках у владельцев водного транспорта в Подмосковье. К поисковой операции также присоединились добровольцы и специалисты с эхолотами.

Александр Высоковский состоял в труппе МХАТа и Театра им. К.С. Станиславского. Известность пришла к актеру после исполнения роли телохранителя в сериале "Бригада". Также снимался в проектах "Марш Турецкого", "Частный детектив" и других.

Ранее мы сообщали, что спасатели помогли заблудившемуся мужчине выйти из леса в Гатчинском районе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)