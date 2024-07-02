Тело актера Александра Высоковского нашли в реке в Подмосковье

Артист рыбачил вместе со своим сыном и пропал.

Тело актера Александра Высоковского из "Бригады" и "Бумера" обнаружили в реке в Подмосковье. Звезду "Бригады" искали почти сутки после исчезновения во время рыбалки, сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Трагический инцидент произошел на реке Ока. В полицию 30 июня поступила информация о безвестном исчезновении 62-летнего мужчины, который пошел вдоль течения и не вернулся. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Супруга артиста рассказала, что муж и их 17-летний сын выбрали для рыбалки Пущинскую косу. Это место среди местных жителей считается опасным. Здесь человек может в любой момент оказаться под водой даже на меловодье.

После того, как Александр Высоковский пропал на рыбалке, его семья сразу организовала поиски. Жена Лилия попросила помощи у волонтеров и владельцев водного транспорта. У актера остались два сына.

Фото: Piter.tv