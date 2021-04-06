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СК возбудил дело после гибели актера из "Бригады" Высоковского в Подмосковье
Сегодня, 9:23
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СК возбудил дело после гибели актера из "Бригады" Высоковского в Подмосковье

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Тело мужчины обнаружили в реке Оке, куда он ушел рыбачить с сыном.

После обнаружения тела актера Александра Высоковского из "Бригада" и "Бумера" следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Звезда сериалов пропал на реке Оке, куда приехал порыбачить вместе с своим 17-летним сыном. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ведомства и криминалисты, проводятся допросы. Также планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

Актера Александра Высоковского искали почти сутки после исчезновения на Пущинской косе. Родственники обратились в полицию 30 июня. Они рассказали, что 62-летний мужчина пошел вдоль течения и пропал. Позже тело, принадлежащее Высоковскому,  подняли из реки.

Супруга артиста рассказала, что место, которое Высоковский выбрал для рыбалки, местных жителей считают очень опасным. Здесь меловодье, но в любой момент человек может оказаться под водой.

Фото: ГСУ СК России по Московской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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