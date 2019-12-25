Актеры из "Бригады" не пришли на похороны Высоковского

На церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья артиста.

Церемония прощания с артистом Александром Высоковским состоялась 5 июля в городе Пущино. На похороны никто из его коллег по сериалу "Бригада" не явился, сообщил Telegram-канал Mash.

Фотографии с могилы опубликовали в соцсетях друзьями 62-летнего актера. Прощание прошло в семейном кругу без участия представителей шоу-бизнеса.

На похоронах не было актеров Дмитрия Дюжева, Павла Майкова, Владимира Вдовиченкова и Сергея Безрукова, которые сыграли главные роли в "Бригаде".

Ранее мы сообщали, что Александр Высоковский исчез во время рыбалки на Пущинской косе. Его искали почти сутки. Очевидцем происшествия стал сын звезды сериалов.

Позже тело Высоковского обнаружили водолазы в реке Ока. Смерть актера следователи признали несчастным случаем.

Фото: Magnific