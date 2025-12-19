  1. Главная
Звание "Почётный благотворитель" намерены учредить в Петербурге
Сегодня, 14:01
44
Инициативу выдвинули депутаты Павел Крупник, Марина Макарова, Александр Ржаненков, Денис Четырбок и Марина Шишкина.

Депутаты ЗакСа Петербурга одобрили в первом чтении законопроект об учреждении звания "Почётный благотворитель Санкт-Петербурга". Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

‎Документ предлагает возможность присвоения этого звания как организациям, так и частным лицам, которые внесли более 10 миллионов рублей на поддержку общественно полезной деятельности, развитие физической культуры и спорта, а также на патриотические проекты.

‎Фото: Piter.TV

