Депутаты ЗакСа рассмотрят вопрос о присвоении звания "Почетный благотворитель Санкт-Петербурга"

1 апреля на заседании Законодательного собрания Петербурга депутаты рассмотрят вопрос о присвоении звания "Почетный благотворитель Санкт-Петербурга" за 2026 год. Об этом сообщил председатель парламента Александр Бельский. В случае одобрения кандидатуры будут утверждены 8 апреля.

На получение почетного звания претендуют два кандидата, чьи заявки прошли проверку в Бюджетно-финансовом комитете. Одним из них является Максим Жуков — руководитель Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга. Он активно поддерживает благотворительность, перечисляя средства в фонды, которые оказывают помощь пациентам социальных и медицинских учреждений, а также подопечным "Детского и взрослого хосписа".

Вторым кандидатом стал российский предприниматель и девелопер Год Семенович Нисанов. На протяжении многих лет он поддерживает гуманитарные и социальные инициативы, оказывая помощь через "Российский Фонд Мира", участвуя в восстановлении Кронштадтского Морского собора, развитии спортивной инфраструктуры Петербургского морского технического университета и реставрации исторических зданий на набережной канала Грибоедова.

Согласно законодательству, в год может быть вручено не более двух наград. Звание присваивается гражданам и организациям, которые пожертвовали на поддержку общественно полезной деятельности, патриотических проектов, физической культуры и спорта имущество или финансы на общую сумму от 10 миллионов рублей.

