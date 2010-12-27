Оперный певец Зураб Соткилава умер после долгой борьбы с болезнью

В Москве скончался народный артист СССР и оперный исполнитель Зураб Соткилава. Пред кончиной он долго боролся с болезнью.

В возрасте 80 лет скончался оперный певец и народный артист СССР Зураб Соткилава. О кончине исполнителя стало известно в понедельник, 18 сентября. Известный оперный певец скончался в возрасте 80 лет.

Как сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин ТАСС, Зураб Лаврентьевич страдал от тяжелой болезни. Но он боролся с недугом до конца. Народный артист состоял в труппах Большого театра, а также Грузинского театра оперы и балета.

Информация о времени похорон и прощания с Соткилава появится отдельно.

Зураб Соткилава был профессором Московской государственной консерватории им. Чайковского. Также певец является почетным членом Болонской музыкальной академии за "за блестящую трактовку произведений Верди".

Фото: Moscow International Performing Arts Center