Зрителям показали апокалипсис в Петербурге в 2037 году

Авторы изобразили вымышленный отель "Мариинский дворец", из окон которого виден город, охваченный огнем.

На YouTube опубликовали первую серию сериала "Экстраполяция" от Apple. В ней показали настоящий апокалипсис, который начался в Петербурге. События происходят в 2037 году.



Авторы изобразили вымышленный отель "Мариинский дворец", из окон которого виден город, охваченный огнем. Горит не только суша, но и вода. Спасатели не справляются с пожарами, которые уничтожили уже 3 тыс. квадратных метров леса. Также в первой серии зрителям показывают акцию экоактивистов на улицах Петербурга.



Главные роли в сериале исполнили Кит Харрингтон, Тоби Магуайр, Марион Котийяр и другие известные голливудские актеры.



Цель авторов проекта – показать зрителю, как изменяющийся климат на Земле влияет на семейные отношения, работу и моральные принцпипы людей.



Ранее на Piter.tv: в Мурино арт-объект "Краб" погрузился под воду.



Фото: YouTube / В РЕЙТИНГЕ