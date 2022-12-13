На YouTube опубликовали первую серию сериала "Экстраполяция" от Apple. В ней показали настоящий апокалипсис, который начался в Петербурге. События происходят в 2037 году.
Авторы изобразили вымышленный отель "Мариинский дворец", из окон которого виден город, охваченный огнем. Горит не только суша, но и вода. Спасатели не справляются с пожарами, которые уничтожили уже 3 тыс. квадратных метров леса. Также в первой серии зрителям показывают акцию экоактивистов на улицах Петербурга.
Главные роли в сериале исполнили Кит Харрингтон, Тоби Магуайр, Марион Котийяр и другие известные голливудские актеры.
Цель авторов проекта – показать зрителю, как изменяющийся климат на Земле влияет на семейные отношения, работу и моральные принцпипы людей.
Ранее на Piter.tv: в Мурино арт-объект "Краб" погрузился под воду.
Фото: YouTube / В РЕЙТИНГЕ
Зрителям показали апокалипсис в Петербурге в 2037 году
Авторы изобразили вымышленный отель "Мариинский дворец", из окон которого виден город, охваченный огнем.
На YouTube опубликовали первую серию сериала "Экстраполяция" от Apple. В ней показали настоящий апокалипсис, который начался в Петербурге. События происходят в 2037 году.
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