Золотой состав "Улицы разбитых фонарей" снимется в новом сериале

Новый остросюжетный детектив получил название "Полицейское братство".

В Петербурге начались съемки остросюжетного детективного сериала "Полицейское братство". Главные роли в картине исполнит золотой состав "Улицы разбитых фонарей" – заслуженные артисты России Алексей Нилов, Александр Половцев и Сергей Селин. Михаила Трухина заменит звезда "Убойной силы" Андрей Федорцов. Об этом сообщила пресс-служба телеканала НТВ.

Бывший криминальный авторитет Гарин (Алексей Нилов), известный писатель Незабудкин (Андрей Федорцов) и работники органов в отставке Шавырин и Тарасов (Александр Половцев и Сергей Селин) понимают, что их время уходит. Однако они все равно не вешают носа и до последнего не теряют чувства юмора, потому что они современные "старики-разбойники". Все они очень разные, но все равно вместе. Как четыре мушкетера, как "экипаж машины боевой", потому что бывают в жизни ситуации, когда "кто, если не мы?".

Впервые сериал "Улицы разбитых фонарей" о сотрудниках убойного отдела "Мухоморе", Соловце, Ларине, Дукалисе, "Казанове", Волкове и Абдуловой вышел в 1999 году. В 2018 году он стал самым продолжительным по времени в эфире сериалом в истории отечественного телевидения.

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Фото: ВКонтакте / Улицы разбитых фонарей| Убойная сила| Опера