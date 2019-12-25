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Злоумышленник вынес из отеля в центре Петербурга 100 тысяч рублей
Сегодня, 9:44
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nadezhda_sib

Злоумышленник вынес из отеля в центре Петербурга 100 тысяч рублей

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Сотрудница отеля передала неизвестному деньги, так как он угрожал ей ножом.

Неизвестный угрожал администратору отеля в центре Петербурга и унес с собой 100 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне вечером, 19 июля, девушка 1997-го года рождения обратилась по номеру "112". По ее словам, 15 минут назад в помещение отеля на Гончарной зашел неизвестный мужчина. Его лицо было закрыто шарфом. Он угрожал администратору ножом, после чего потребовал передать ему деньги. Заявительнице пришлось отдать злоумышленнику из металлического сейфа 100 тыс. рублей, после чего он скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нападавший разыскивается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный выстрелил молодому человеку в голову из газового пистолета в Колпино.

Фото: Piter.TV 

Теги: администратор, отель, похищение, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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