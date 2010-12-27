Как выглядели бы профили кинозлодеев в Tinder

Пермская художница Леся Гусева нарисовала необычные анкеты.

Во вторник, 15 октября, в сети появились необычные арты, где кинозлодеи ищут свою вторую половинку в известном приложении для знакомств. Необычные анкеты нарисовала пермская художница Леся Гусева. Piter.TV собрал все самые интересные арты на эту тему.

Волан-де-Морт

Художница изобразила самого опасного злодея вселенной "Гарри Поттера". Леся Гусева пошутила, что девочка необходимо аккуратнее выбирать избранников на сайтах знакомств.

Девочки, вы там аккуратнее на сайтах знакомств.

Мало ли кого подцепите ненароком:))))

Утащат ещё вас в свою темную секту. Или Авада-кедавру применят:))

Ну и возраст, там, проверяйте..... шутит Гусева

По профилю "черного волшебника" видно, что он явно не любит детей.

Ганнибал Лектер

В поисках любви оказался и вымышленный персонаж, созданный Томасом Харрисом - Ганнибал Лектер. По словам художницы, злодеи тоже люди и им тоже хочется любви. Отметим, что анкета серийного убийцы совершенно безобидный.

Джон Крамер

Центральный персонаж серии фильмов "Пила" также обзавелся анкетой в Tinder.

Ну, и разве станет нормальный мужик свое лицо скрывать, сразу понятно, что-то не чисто пишет художница

В своей анкете Джон Крамер обещает выслать фото по переписке.

Джеймс Мориарти

А вот персонаж цикла произведений Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе, антагонист главного героя и гений криминального мира Джеймс Мориарти, точно бы не остался без лайков. Мужчина уверяет, что любит классическую музыку и ценит английский юмор.

Дарт Вейдер

Центральный персонаж первых 6 фильмов серии "Звёздные войны" также не прочь найти даму сердца. Дарт Вейдер в анкете сразу рассказал все свои тайны. Энакин Скайуокер отметим, что он храпит и разбрасывает носки по дому. Кроме того, у него есть ребенок, с котором плохие отношения.

Мегамагнат Жан-Батист Эммануэль Зорг

Злодей из фильма "Пятый элемент" Эммануэль Зорг предлагает положить весь мир к ногам своей избранницы.

Фредерик Чарльз Крюгер

Маньяк-убийца и главный отрицательный персонаж серии фильмов ужасов "Кошмар на улице Вязов" готов отправится на приключения с любой, которая "может тусоваться всю ночь".

Самара Морган

Женские анкеты у художницы также имеются. Так, своего суженного ищет призрак в белом платье и с длинными чёрными волосами из фильма "Звонок". Девушка уверяет, что у нее "потрясающая растяжка".

О художнице Лесе Гусевой

32-летняя Леся Гусева из Перми является автором комикса про веселую белку Крошку Ши. Кроме того, девушка рисует известных персонажей в необычных ситуациях. Например, герои кино в старости.

Аудитория фанатов творчества пермской художницы превысила 100 тысяч человек. У Леси Гусевой есть странички в социальной сети "ВКонтакте" и в Instaram.

Фото:_lesya_guseva_/instagram