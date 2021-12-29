Петербургские эксперты рассказали о зимородках

При встрече с зимородком петербуржцам предлагается сообщить об этом в ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" и внести свой вклад в сбор данных о краснокнижных видах города.

В понедельник, 17 января, эксперты и сотрудники ГКУ "Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга" рассказали жителям и гостям города, как можно узнать редкую птицу зимородок.

Обыкновенный зимородок (Alcedo atthis) – небольшая птичка размером чуть больше воробья с необычайно красочным оперением – неизменно вызывает восторг и умиление. Также замечают ее непропорциональное сложение: очень крупная голова с длинным, сильным, сжатым с боков клювом, куцый хвостик и маленькие лапки. Все эти особенности предназначены для ловли мелких рыбёшек с присады или ныряния на лету после зависания в воздухе.

Рыба составляет 3/4 рациона птицы, также они едят разных водных насекомых, мелких миног, лягушат. Отмечается, что у зимородков прекрасное бинокулярное зрение, также они могут компенсировать преломление воды и отражение при охоте на добычу под водой и могут точно определять глубину. У птиц есть мигательные перепонки (прозрачное третье веко), которые закрывают глаза, чтобы защитить их в воде.

Само название Alcedo (зи) означает "родившийся зимой" и объясняется популяризацией древнегреческих мифов в России. Из-за массовой миграции птиц появилась легенда об их гнездовании на воде. Предполагается, что латинское название зимородка Alcedo дали в честь Алкионы (Альционы), дочери бога ветров Эола, которая не смогла пережить смерть мужа, погибшего в кораблекрушении из-за гнева богов, и покончила с собой, бросившись в море. В дни тихой погоды около дня зимнего солнцестояния дочь бога в образе птицы могла высидеть птенцов в своем гнезде, плавающем по волнам. На самом же деле зимородки гнездятся в норах, выкопанных в земле.

Птиц можно встретить осенью и зимой на небольших незамерзающих реках в Петербуге и области. Вода акватории должна быть проточная и неглубокая, богатая мелкой рыбой, также должен быть обрыв, пригодный для выкапывания норы.

Зимородок занесён в Красную книгу Санкт-Петербурга. Специалисты просят горожан, в случае встречи с птицей, сообщать в ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" просит вас сообщить об этом по электронной почте oopt.spb @ gmail.com.

Фото: пресс-служба ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга"