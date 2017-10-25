Зимний дворец покраснел к 100-летию революции

Вечером 25 октября в Петербурге Зимний дворец подсветили красным светом в честь 100-летия революции. Цвет был выбран не случайно, ведь именно в этот тон были окрашены стены на момент Октябрьского переворота 1917 года.

Вечером 25 октября в Петербурге Зимний дворец засиял красным цветом.



Оттенок выбрали не случайно, ведь именно так были окрашены стены на момент Октябрьского переворота 1917 года. В этом году отмечается 100-летие революции.



На Дворцовой площади звучит классическая музыка и стихи. Петербуржцев радуют композициями Римского-Корсакова, Прокофьева, Моцарта, Бетховена, а также фрагментами музыки из балета "Щелкунчик" и оперы "Борис Годунов", которые шли 25 октября 1917 года в театрах Петрограда. Помимо этого, на площади зазвучали стихи Блока, Гиппиус и Ахматовой.



Мистерия продолжится до 23.00.



Видео: Instagram/lana_k.cosplay



