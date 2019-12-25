Петербург стал одним из самых популярных направлений для зимних путешествий с детьми в РФ

Кроме того, в списке оказались Сочи, Калининград и Шерегеш.

Лидерами рейтинга самых востребованных российских направлений для зимних поездок с детьми с детьми стали Петербург и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Aviasales, передаёт издание "Известия".

Кроме того, в списке оказались Калининград и Шерегеш.

Чаще всего семьи с детьми посещают в городе на Неве такие достопримечательности, как Эрмитаж, Русский музей и Кунсткамера. Также большим спросом пользуются катки и детские спектакли.

Ранее мы сообщили о том, что каникулы школьников из Мариуполя завершились в Петербурге.

Фото: Piter.TV