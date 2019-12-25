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В среду в Петербурге пройдет мокрый снег
Сегодня, 15:40
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Alena_Zinovieva

В среду в Петербурге пройдет мокрый снег

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Столбики термометров поднимутся до +6…+8 градусов.

В среду, 7 апреля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Об этом заявили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер подует с юга, юго-запада умеренный. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градусов, днем +6…+8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что ночью 7 апреля в Ленобласти похолодает до -4 градусов.

Фото: pixabay.com

Теги: мокрый снег, погода спб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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