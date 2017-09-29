Жуткое видео: в Ростовской области обезумевший от злобы подросток избил сверстника

В сеть проникли жуткие кадры, на которых 15-летний житель Ростовской области жестоко избил сверстника.

В сети появилось видео жестокого избиения парня в Ростовской области.



Как сообщают СМИ, ролик появился в сети 13 сентября. На кадрах видно, что разъяренный подросток сел верхом на парня и безжалостно бил его руками и ногами. Юношу пытались остановить, но сделать этого не удалось.



По данному факту проводится проверка в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, а также определено место и время данного происшествия.



Видео: YouTube/АлТУр