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Жуткое видео из Сочи: Водитель - нарушитель вылетел через окно авто во время ДТП

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В сети появилось видео момента страшной аварии и ее последствий на Батумском шоссе в Дагомысе.

Жуткая авария произошла накануне вечером, 6 декабря, на улице Батумское шоссе в Дагомысе.

Судя по дате на видео, авария произошла в 18 часов 40 минут. На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения машины едут в обоих направлениях в довольно оживленном потоке. На этом месте есть прерывистая линия в двойной сплошной для поворота или разворота. Отечественная легковушка, не доезжая до прерывистой линии, не включая поворотников, начинает разворот через двойную сплошную.  Иномарка, которая двигалась в попутном направлении по левой полосе, ударяет в бок отечественную легковушку.

Отечественное авто закручивает от удара, а водитель вылетает на проезжую часть через стекло. К пострадавшему вылезает через водительское окно пассажир отечественного авто и подбегают очевидцы аварии. В иномарке ехала семья с ребенком-школьником. По всей видимости, никто кроме водителя-нарушителя в ДТП не пострадал. Какие травмы получил мужчина, не сообщается.

Видео: YouTube/dagotel

 

 

Теги: видео момента аварии , дагомыс , дтп , новости регионов , сочи
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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