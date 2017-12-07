Жуткое видео из Сочи: Водитель - нарушитель вылетел через окно авто во время ДТП

В сети появилось видео момента страшной аварии и ее последствий на Батумском шоссе в Дагомысе.

Жуткая авария произошла накануне вечером, 6 декабря, на улице Батумское шоссе в Дагомысе.

Судя по дате на видео, авария произошла в 18 часов 40 минут. На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения машины едут в обоих направлениях в довольно оживленном потоке. На этом месте есть прерывистая линия в двойной сплошной для поворота или разворота. Отечественная легковушка, не доезжая до прерывистой линии, не включая поворотников, начинает разворот через двойную сплошную. Иномарка, которая двигалась в попутном направлении по левой полосе, ударяет в бок отечественную легковушку.

Отечественное авто закручивает от удара, а водитель вылетает на проезжую часть через стекло. К пострадавшему вылезает через водительское окно пассажир отечественного авто и подбегают очевидцы аварии. В иномарке ехала семья с ребенком-школьником. По всей видимости, никто кроме водителя-нарушителя в ДТП не пострадал. Какие травмы получил мужчина, не сообщается.

Видео: YouTube/dagotel