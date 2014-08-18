Пожар в двухэтажном кафе в сочинском поселке Дагомыс локализовали. Об этом рассказали представители региональных экстренных служб. По данным ГУ МЧС, огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров. Пламя начало распространяться по помещению, находящемуся на набережной. Установлено, что повреждено здание "Лагуны".
В 07:56 мск зафиксировали локализацию пожара на площади 400 кв. м.
пресс-служба ГУ МЧС по региону
В настоящее время сообщений о пострадавших нет. на месте инцидента развернут оперативный штаб пожаротушения. Над ликвидацией пламени работают 13 человек личного состава МЧС, пять единиц спецтехники.
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Фото: Piter.tv
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