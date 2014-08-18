На месте пожара работают 13 специалистов.

Пожар в двухэтажном кафе в сочинском поселке Дагомыс локализовали. Об этом рассказали представители региональных экстренных служб. По данным ГУ МЧС, огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров. Пламя начало распространяться по помещению, находящемуся на набережной. Установлено, что повреждено здание "Лагуны".

В 07:56 мск зафиксировали локализацию пожара на площади 400 кв. м. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В настоящее время сообщений о пострадавших нет. на месте инцидента развернут оперативный штаб пожаротушения. Над ликвидацией пламени работают 13 человек личного состава МЧС, пять единиц спецтехники.

Пожар в нежилом помещении в Кировском районе тушат 15 спасателей.

Фото: Piter.tv