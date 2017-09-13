Жуткие кадры из Сочи: Золотой "Мерседес" сбил насмерть девушку

В интернете появилось видео момента смертельного ДТП и его последствий

Накануне, 12 сентября, под Сочи произошло жуткое ДТП с участием "Мерседаса" золотого цвета и девушки пешехода.

На опубликованных кадрах с места трагедии можно увидеть, как из машины выходят два человека, а за ними девушка. Все трое пересекают проезжую часть. Девушка немного отстала от компании, и в это время на нее на огромной скорости налетела иномарка. От мощного удара девушка отлетела на несколько метров. А "Мерседес" смог остановиться еще дальше.

От полученных травм девушка скончалась на месте трагедии.

Видео: Instagram/ghestkrd, YouTube/Максим Усольцев