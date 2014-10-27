Жуткие кадры из Кузнецка: Спешащего в школу ребенка сбили на "зебре"

В соцсетях появилось видео момента ДТП.

Сегодня утром, 20 сентября, в Кузнецке автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе.

Запись с видеорегистратора, установленного в автомобиле очевидца ДТП, опубликовали в интернете. На кадрах видно, что огромный поток автомобилей движется по дороге Кузнецка. Перед пешеходным переходом появляется мальчик. Один из автомобилей сбивает ребенка. Судя по времени на регистраторе наезд произошел в 7 часов 55 минут, когда дети спешат на занятия в школу, а взрослые торопятся на работу.

Автор видео и очевидец ДТП сообщает, что белое авто начало тормозить, чтобы пропустить ребенка, а потом почему-то поехало. Вот что он пишет под размещенным видео в комментариях: " Мальчишка, когда подходил к пешеходному посмотрел налево, увидел что белая машина начала тормозить, на видео видно как ее капот резко опустился, потом он посмотрел на мою машину, я его пропускал".

Какие травмы получил ребенок, не сообщается.

Видео:ВК, Артём Укерманн

Фото: скрин видео