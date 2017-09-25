Жуткие кадры из Барнаула: В аварии на Аванесова машины превратились в груду железа

Водители чудом остались живы. В сети появилось видео с места аварии.

Жуткая авария произошла накануне, 24 сентября, в Барнауле на улице Аванесова, 163.

Примерно в половине 7ого вечера водитель 1981 года рождения на автомобиле "Ниссан Скайлайн" вылетел на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Мазда", за рулем которого находился водитель 1973 года рождения. От мощного лобового удара машины сильно искорежило и превратило в груду железа. Водители чудом остались живы, с травмами различной тяжести их госпитализировали в больницу.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и медики. ГИБДД предстоит выяснить все подробности и обстоятельства аварии.

Видео: ВК/Никита Шишлаков

Фото: ВК, Barnaul 22