Журналистка в Белом доме сочла план Маска по Украине "российской пропагандой"

Карин Жан-Пьер оценила посты главы SpaceX в соцсетях.

Журналистка на брифинге в Белом доме сочла план американского предпринимателя Илона Маска по достижению мира на Украине "российской пропагандой". Соответствующее заявление во время общения с официальным представителем американской администрации в Вашингтоне сделала сотрудница местного СМИ. Корреспондентка попросила уточнить, обеспокоены ли власти США из-за слов Маска в социальных сетях.

Мы очень четко высказывались по этому поводу <...>: мы не будем говорить об Украине без Украины. Это они должны принимать решение, когда речь идет о какой-либо дипломатии или переговорах. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что власти США позаботится о том, чтобы находиться "рядом" с украинскими гражданами, которые борются за собственную независимость. Она подчеркнула, что решение о суверенитете, свободе, демократии будет приниматься именно ими.

США обеспокоены разгоном демонстрантов в Иране, но выступают за ядерную сделку.

Фото и видео: Белый дом