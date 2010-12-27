Журналистка из Выборга стала "Открытием года" в областном конкурсе

Конкурс проводится четвертый год подряд и становится все более весомым в медиа-сообществе региона – повышается качество работ, расширяется круг социально значимых тем, затрагиваемых журналистами.

В рамках XXIII Фестиваля средств массовой информации региона были подведены итоги конкурса на соискание премий правительства Ленинградской области в сфере журналистики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В состав жюри вошли, в том числе, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская, первый заместитель директора ГТРК "Санкт-Петербург" Игорь Игнатьев, директор Санкт-Петербургского регионального центра "ТАСС Северо-Запад" Александр Потехин, председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева, а также представители научного сообщества и органов исполнительной власти Ленинградской области.

Лауреатом конкурса в номинации "Лучшая журналистская работа года" был признан телеканал "Ореол47" за цикл выпусков телепрограммы "Новости пешком". Специальный приз губернатора Ленинградской области получила руководитель программы "Порубежье" ГТРК "Санкт-Петербург" Ирина Холмова. Программа посвящена истории, архитектуре и этнографии крепостей, расположенных на территории Ленинградской области.

Также были вручены награды в следующих номинациях: "За лучший сюжет в теле- или радиоэфире Ленинградской области" лауреат – Алексей Спиричев (телеканал "ЛОТ-Регион") за материал "Вне доступа"; "За лучшую публикацию в электронном СМИ Ленинградской области" лауреат – Иван Смирнов (газета "Тосненский вестник") за материал "Будни и праздники Саблинской женской"; "За лучшую публикацию в печатном СМИ Ленинградской области" лауреат – Татьяна Перова (Чумерина) (газета "Приозерские ведомости") за материал "Право на полет"; "За лучший медиапроект Ленинградской области" лауреат – газета "Гатчинская правда" за медиапроект "Дорога к храму"; "Открытие года" лауреат – Маргарита Константинова (сетевое издание "Информационное агентство ‪Ivyborg.ru") за материал "Отвергнутые обществом: история выборгского бездомного и организаций, которые ему помогают".

Конкурс проводится четвертый год подряд и становится все более весомым в медиа-сообществе региона – повышается качество работ, расширяется круг социально значимых тем, затрагиваемых журналистами.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО