Журналистка из Кургана объяснила, почему пришла к Путину с температурой

Анна Шишминцева опубликовала сторис с разъяснениями по вчерашней ситуации в "Манеже".

Журналистка из Кургана объяснила, почему пришла к на большую пресс-конференцию президента Владимира Путину с температурой. Ранее Анна Шишминцева утверждала, что смогла пройти на мероприятие с просроченным ПЦР-тестом на ковид. В результатах документов были проставлены неправильные даты. Девушка в новых сторис заметила, что здорова. Она рассказала, что температура была увеличена из-за сильного недосыпа и волнения.

Пока еду в аэропорт с пресс-конференции Владимира Путина, расскажу про моду, которая задает провинция. Первое, от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спасибо за невнимательность). пост девушки до его редакции

После редакции сообщения из него была удалена фраза про просроченный ПЦР-тест. Шишминцева добавила, что сейчас с ней все в порядке и она здорова. Девушка находится на рабочем месте и имеет все необходимые антиковидные медицинские справки. Она напомнила, что без них попасть в "Манеж" в Москве было невозможно.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

