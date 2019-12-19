В Великом Устюге ищут помощника адвоката Деда Мороза после иска юриста из Петербурга

На сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия помощника адвоката Деда Мороза в Великом Устюге, сообщили в пресс-службе сервиса.
Сотрудник должен явиться в Великоустюгский районный суд Вологодской области в предновогодний период или "уже после праздников", как указано в описании вакансии. Предполагается полная занятость, кандидат должен не только иметь высшее юридическое образование, но и хорошо знать закон "О защите прав потребителей", добросовестно исполнять публично взятые на себя обязательства.
Обещают командировки в резиденцию Деда Мороза, волшебный служебный транспорт, офис в центре города с видом на Москву-реку и зарплату, которой хватит на исполнение мечты.
Предполагается, что вакансия там появилась после того, как петербургский юрист подал иск в суд на Деда Мороза. Якобы волшебник не исполнил его мечты и не подарил подарки. На вчерашней пресс-конференции президента сам Владимир Путин заявил о готовности выступить адвокатом Деда Мороза. Обиженный на волшебного персонажа юрист сообщил, что готов встретиться с президентом на суде.
Фото: Pexels
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