В Великом Устюге ищут помощника адвоката Деда Мороза после иска юриста из Петербурга

На такой работе предполагается полная занятость, а кандидат должен иметь высшее юридическое образование. Соискатель должен хорошо знать закон "О защите прав потребителей".

На сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия помощника адвоката Деда Мороза в Великом Устюге, сообщили в пресс-службе сервиса.

Сотрудник должен явиться в Великоустюгский районный суд Вологодской области в предновогодний период или "уже после праздников", как указано в описании вакансии. Предполагается полная занятость, кандидат должен не только иметь высшее юридическое образование, но и хорошо знать закон "О защите прав потребителей", добросовестно исполнять публично взятые на себя обязательства.

Обещают командировки в резиденцию Деда Мороза, волшебный служебный транспорт, офис в центре города с видом на Москву-реку и зарплату, которой хватит на исполнение мечты.

Предполагается, что вакансия там появилась после того, как петербургский юрист подал иск в суд на Деда Мороза. Якобы волшебник не исполнил его мечты и не подарил подарки. На вчерашней пресс-конференции президента сам Владимир Путин заявил о готовности выступить адвокатом Деда Мороза. Обиженный на волшебного персонажа юрист сообщил, что готов встретиться с президентом на суде.

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