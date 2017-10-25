Последние новости о журналистке "Эха Москвы" Татьяне Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр обещала из больницы, что с ней все будет хорошо.

23 октября на сотрудницу "Эха Москвы" напал с ножом прямо в студии радиостанции. Известно, что в 13.30 гражданин Израиля Борис Гриц вонзил холодное оружие в горло женщине.

Известно, что Татьяне Фельгенгауэр вскоре сделали операцию, после которой она находилась в коме. Нападавшего задержали, более того он дал показания по факту произошедшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По словам Бориса Грица он был знаком ранее с пострадавшей журналисткой.

"Меня зовут Борис Гриц. Потерпевшую я знал только по телепатическому контакту 5 лет. На насилие побудило то, что 2 месяца она меня преследовала сексуально. Каждую ночь, используя телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально", - заявил обвиняемый.

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25 октября в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили о состоянии Татьяны. Отмечается, что в настоящее время состояние журналистки считается "средней тяжести".

Международная организация Комитет защиты журналистов настаивает, что дело о покушении на Татьяну Фельгенгауэр расследовалось публично. Власти должны обеспечить безопасность всех журналистов, работающих на "Эхе Москвы" и в других независимых новостных СМИ", - объявил заместитель исполнительного директора комитета Роберт Махоуни.

Российские следователи намеренны получить у Израиля медицинскую документацию о Грице. Напомним, что злоумышленник утверждал, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".

Отметим, что журналистка Татьяна Фельгенгауэр поблагодарила всех , кто беспокоится за ее здоровье и пообещала, что с ней все будет хорошо.

Фото: Сайт "Эхо Москвы"