Журналисты попросили прощения у Беглова и разбили телевизоры

Ансамбль "Мариинский" в песне напомнили о действиях и высказываниях временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга.

Журналисты парламентского пула Петербурга посвятили песню врио Беглову. В социальных сетях появился клип с ремейком популярной песни Земфиры – "Прости меня, моя любовь".

Ролик под названием "Прости меня, врио Беглов" был опубликован на следующий день после дня рождения врио. Журналисты, ранее объединившиеся в ансамбль "Мариинский", в песне сделали отсылки к действиям и высказываниям временно исполняющего обязанности губернатора города. Тонкой критике подверглись уборка снега, лопаты Беглова, его высказывание о НАТО, визиты в пирожковую, а также суды с Резником из-за фразы о "сдаче города фашистам".

Отдельно хотим сказать спасибо Земфире, написавшей много песен про снег и про любовь. Одному медиаменеджеру, пожертвовавшему лопату, не зная для чего. Порталу Avito, где нашлись сразу пять сломанных телевизоров. При съемках клипа экосистема Петербурга-Ленинграда не пострадала. Ансамбль "Мариинский"

На фоне Финского залива журналисты уничтожили телевизоры, по которым без остановки крутились новости о деятельности Беглова. Клип заканчивается тем, что разбитый и утопленный в воде телевизор сам включился и продолжил вещать о поступках врио.

Видео: Ансамбль "Мариинский"