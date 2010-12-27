Журналисты Северо-Запада обсуждают проблемы СМИ в Санкт-Петербурге

В Петербурге проходит форум СМИ Северо-Запада.

В течение двух дней в Доме ученых на Дворцовой набережной в Петербурге проходит форум СМИ Северо-Запада. Об этом сообщают городские СМИ.

Участники мероприятия имеют возможность посетить медиа-выставку, дискуссии, а также поприсутствовать на церемонии награждения победителей конкурса журналистов "Сезам-2018". В конкурсе участие приняли 530 работ. Одна из главных тем форума в этом году - расширение информационных границ, в рамках этой темы журналисты могут обсудить важные проблемы и поделиться опытом.

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Фото: Станислав Потапов/ ВК