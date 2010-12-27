Часть суммы на Евро-2020 в Санкт-Петербурге выделят из федерального бюджета

Александр Беглов встретился в Москве с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился в Москве с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В ходе беседы были обсуждены детали подготовки и проведения Международного форума в Санкт-Петербурге, который планируют провести в первый раз в сентябре 2019 года. На форуме будут представлены выставки, пройдут образовательные и деловые события, связанные с развитием инфраструктуры, менеджментом и инвестициями. Мероприятия будут проходить на Экспофоруме, в стадионе "Санкт-Петербург", "Сибур-Арена", в спорткомплексе "Легкоатлетический манеж", "Ледовый дворец" с "Хоккейным городом", а также в СК "Юбилейный".

Беглов обсудил с министром спорта и подготовку к ЧЕ по футболу в 2020 году, ЧМ по волейболу в 2022 году и ЧМ по хоккею в 2023 году. В ходе этой встречи удалось договориться насчет федерального софинансирования данных спортивных мероприятий.

Фото: Форум "Россия - спортивная держава"/ ВК