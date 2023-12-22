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Журналист Зарубин показал обновленный автомобиль для Путина

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У машины изменились передняя часть и крылья.

Журналист Павел Зарубин показал обновленный автомобиль для президента РФ Владимира Путина. Он выложил в своем Telegram-канале видео, снятого для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На опубликованных кадрах представлена обновленная версия автомобиля Aurus. У машины изменились передняя часть и крылья. Отмечается, что новый Aurus является более современным в сравнении с предшественником. Также сообщается, что на этом автомобиле Путин прибудет на свою инаугурацию по результатам президентских выборов, прошедших 15-17 марта.

Ранее мы сообщали, что Путин и Собянин встретили Пасху в храм Христа Спасителя.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: aurus, автомобилиь, владимир путин, павел зарубин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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