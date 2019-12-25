Портников: статья Медведева про Украину стала сигналом Кремля для Зеленского

На Украине назвали публикацию оскорблением политической элиты Украины.

Журналист Виталий Портников заявил о том, что статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева про Украину стала ясным сигналом Кремля для Владимира Зеленского. Такое мнение эксперт высказал в материале для телеканала "Еспресо".

Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал — о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Виталий Портников, украинский журналист

Напомним, что Медведев разместил статью 11 октября. В ней чиновник объяснил, почему находит бессмысленными контакты с действующим украинским руководством. В частности, он назвал оппонентов невежественными и необязательными людьми, которые постоянно меняют свою позицию и не являющимися самостоятельными. В Кремле материал получил высокую оценку. Администрация президента РФ заметила, что в статье многое называется своими именами.

Эксперты прокомментировали слова Медведева об иностранном вмешательстве в выборы в России.

Фото: YouTube / DW на русском