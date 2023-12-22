На ЗСД Петербурга находят котят, уток, брёвна и крыши

Специалисты призывают не спасать наших меньших братьев самостоятельно, так как для любых экстренных ситуаций на трассе работают дорожные инспекторы: их можно вызвать по номеру 0405.

Необычные находки на Западном Скоростном Диаметре (ЗСД) - это не редкость. Иногда на трассе можно встретить животных или птиц. На трассе уже несколько раз приходилось спасать котят и однажды – утку с утятами. Об этом сообщили в Telegram-канале ЗСД.

Специалисты призывают не спасать наших меньших братьев самостоятельно, так как для любых экстренных ситуаций на трассе работают дорожные инспекторы: их можно вызвать по номеру 0405. Кроме того, на ЗСД иногда оставляют брошенные самокаты. Однако в пресс-службе магистрали напомнили, что на трассе запрещено передвигаться на самокатах, велосипедах, моноколесах и других подобных средствах передвижения.

Кроме того, нередки случаи, когда с транспорта пользователей ЗСД выпадали такие предметы, как бревна, кирпичи, упаковки утеплителя. Это характерно для "дачного" северного участка. На южном участке трассы замечают тяжелые и габаритные предметы, такие как металлолом, контейнеры, бетонные блоки, листы гипрока и т.д. Были также случаи потери кабельной бухты и срыва крыши автомобиля.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: YouTube / МСС ЗСД, Фото: ВКонтакте / ЗСД