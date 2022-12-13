На выставке "Живые улицы" вспомнили подвиги ленинградцев

Интерактивные арт-объекты на Манежной площади рассказывают о жизни ленинградцев в блокадном городе.

На Манежной площади развернулся интерактивный музей под открытым небом "Живые улицы". Проект посвящен 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда и рассказывает о жизни города в военное время. Несмотря на голод, холод и бомбежки юные ленинградцы продолжали учиться и ходить в школы.

Я вспоминаю свою маму, которая самая последняя эвакуировалась по Дороге жизни. Она недавно умерла, она у меня прожила 101 год. Во время блокады она училась в ЛИИЖТе, тогда институт железнодорожного транспорта, и я поражалась тому, что они ходили учиться. Я спрашивала: мама, как? Она откровенно отвечала, что их там кормили похлебкой. Людмила Рахманова, местная жительница

Инсталляция "Квартира" воссоздает быт 1940-х годов: стекла в окнах выбиты, в комнате стоит буржуйка и звучит радио.

Меня поразило объявление: "Продается горячая вода", продается кипяток стоимостью три копейки, люди не могли себе позволить вскипятить воду и согреться. Обязательно нужно об этом помнить. Татьяна Жаравина, местная жительница

А в подобной комнате проходили репетиции седьмой "Ленинградской" симфонии Шостаковича. Произведение транслировалось по радио и громкоговорителям городской сети, в августе 1942 года симфония прозвучала в зале Ленинградской филармонии.

Также посетители могут узнать о работе Дороги жизни, о проведении операции "Искра" и прорыве блокады.

В 1942-1943 годах мой отец Рогов Иван Михайлович был как раз участником этих событий, он воевал на Волховском фронте. Он также был тяжело ранен, сначала в спину, а потом у него оторвало руку, и с ранением в спине он не уходил с поля боя, защищал подступы к Ленинграду и участвовал в прорыве блокадного кольца. Нина Петровская, местная жительница

В центре экспозиции – "Полуторка, устремленная в небо", она символизирует свет и спасение.

У моего отца на этой войне погибли три брата. Первый – в Бресте, его звали Петр, он был начальником артиллерийского склада, он вынужден был подорвать склад и сам подорвался. Второй брат погиб при ликвидации дивизии СС "Галичина" под Бродами, это запад Украины. У них был батальон порядка 400 человек, держали целую дивизию, они не пропустили на перекрестке под Бродами, но и сами почти все погибли. Анатолий Лысенков, местный житель, участник выставки

Выставка продлится до 21 января, для гостей подготовили концертную программу с песнями и стихами о подвиге ленинградцев.

Видео: Piter.TV