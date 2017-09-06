На Дворцовой устроили флешмоб за туристический Петербург

На Дворцовой площади студенты выстроились в "пригласительные" слова для участников 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН.

6 сентября в Санкт-Петербурга на Дворцовой площади состоялся флешмоб, в котором приняли участие около 1,5 тысячи человек. Таким образом студенты пригласили участников 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН в Петербург. Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Огромное количество человек на Дворцовой площади выстроились в слова "UNWTO", "23 GA", "Welcome" и "Visit Petersburg". Данное мероприятие организовал Комитет по развитию туризма и АНО "Добровольцы Петербурга".

Известно, что с 11 по 16 сентября в китайском Чэнду пройдет 22-я сессия, на которой и решится место проведения в следующем году. В настоящее время власти Санкт-Петербурга активно занимаются продвижением в этом направлении.

Фото: Комитет по молодежной политике