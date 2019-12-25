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Жителю Петербурга ампутировали кисть в день рождения
Сегодня, 10:53
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Жителю Петербурга ампутировали кисть в день рождения

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Пострадавший пришел в травмпункт самостоятельно.

В Петербурге 25-летний мужчина получил серьезную травму. Ему ампутировали кисть.

По информации Piter.tv, инцидент произошел 28 декабря. Мужчина пришел за помощью в поликлинику на Лесной улице самостоятельно.

Пострадавший находился в травматическом шоке в тяжелом состоянии. Его перевели в реанимацию. 

Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых мужчина получил травму. Инцидент произошел в день рождения горожанина.

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе у школьницы начались судороги после отравления неизвестным веществом.

Фото: Piter.tv

Теги: ампутировали кисть, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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