Жителю Петербурга ампутировали кисть в день рождения

Пострадавший пришел в травмпункт самостоятельно.

В Петербурге 25-летний мужчина получил серьезную травму. Ему ампутировали кисть.

По информации Piter.tv, инцидент произошел 28 декабря. Мужчина пришел за помощью в поликлинику на Лесной улице самостоятельно.

Пострадавший находился в травматическом шоке в тяжелом состоянии. Его перевели в реанимацию.

Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых мужчина получил травму. Инцидент произошел в день рождения горожанина.

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Фото: Piter.tv