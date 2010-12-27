"Теплосеть" вернула отопление в дома на Будапешсткой

Работы по ремонту инженерной сети прошли успешно.

Во Фрунзенском районе Петербурга завершились ремонтные работы "Теплосети". По данным специалистов, по адресу Будапештская 72 было заменено около полутора метров конструкций. С 14 часов дня 25 февраля на территории проводились сварочные работы, после чего была восстановлена циркуляция в зоне отключения.

В настоящее время потребители получают отопление и горячую воду в привычном режиме. В аварийных работах участвовала бригада компании из 15 человек и 7 единиц спецтехники.

Напомним, что об прорыве трубопровода сообщили местные жители утром в понедельник. По их данным,в зоне аварии оказалось 10 домов. Потребители ближайших зданий перестали получать отопление в достаточной мере. Сейчас проблема с холодными батареями отсутствует.

Фото: Piter.tv