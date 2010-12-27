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"Теплосеть" вернула отопление в дома на Будапешсткой
Сегодня, 8:05
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lesjasap

"Теплосеть" вернула отопление в дома на Будапешсткой

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Работы по ремонту инженерной сети прошли успешно.

Во Фрунзенском районе Петербурга завершились ремонтные работы "Теплосети". По данным специалистов, по адресу Будапештская 72 было заменено около полутора метров конструкций. С 14 часов дня 25 февраля на территории проводились сварочные работы, после чего была восстановлена циркуляция в зоне отключения.

В настоящее время потребители получают отопление и горячую воду в привычном режиме. В аварийных работах участвовала бригада компании из 15 человек и 7 единиц спецтехники.

Напомним, что об прорыве трубопровода сообщили местные жители утром в понедельник. По их данным,в зоне аварии оказалось 10 домов. Потребители ближайших зданий перестали получать отопление в достаточной мере. Сейчас проблема с холодными батареями отсутствует.

Фото: Piter.tv

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Теги: коммунальная авария, прорыв трубы, проспект ветеранов, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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