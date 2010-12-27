Петербуржцам задолжали почти 130 млн рублей по зарплате

Эксперты подсчитали количество невыплаченных денег рабочим города.

Специалисты "Петростата" проанализировали количество невыплаченной петербуржцам зарплаты за 2018 год. Согласно статистическим данным, на первое января 2019 года работодатели не выплатили сотрудникам 129,1 миллиона рублей. Из этой суммы около 50 миллионов - должны работникам транспортных предприятий.

Отметим, что на территории ленинградской области долг в два раза меньше - 61 миллион. Большая часть - перед представителями нефтяных компаний.

Стоит добавить, что средняя заработная плата в северной столицы составляет около 57 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

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