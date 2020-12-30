Жителям Фрунзенского района не понравился измененный чиновниками план реконструкции Южного шоссе

Обращения петербургских активистов возымели действие – 27 января сотрудники городского Комитета по развитию транспортной инфраструктуры внесли изменения в проект реконструкции Южного шоссе. Однако совсем не те, которых ожидали жители района.

Из комментариев пользователей в соцсетях можно сделать вывод, что поправки чиновников не решают главный вопрос – сохранение парка Интернационалистов и зеленых насаждений.

В обновленном проекте предусмотрено небольшое сужение дороги. Но при этом сохраняются четыре полосы, в результате чего шоссе все так же занимает значительную часть парка Интернационалистов, отмечают активисты.

По мнению членов инициативной группы, изучивших обновленный проект, лучшим вариантом было бы отказаться от заездных карманов на автобусных остановках, а также расширить тротуары.

Проект необходимо пересмотреть, а недочеты исправить, считает инициативная группа. В частности, нужно отказаться от расширения дороги до четырех полос, чтобы существующие границы парка Интернационалистов остались неизменными. Следует подумать и об организации дополнительного выезда на Софийскую улицу.

По мнению пользователей соцсети "ВКонтакте", чиновники вряд ли даже выезжали на место, прежде чем вносить изменения в план реконструкции Южного шоссе. По их мнению, представители местной власти должны отстаивать мнение жителей района, а не думать только о собственных интересах.

По мнению одного из комментаторов, планируемое расширение шоссе вызвано, скорее всего, не заботой о гражданах, а тем, что оно даст возможность "попилить" бюджетные средства.

На проблемы, связанные с расширением Южного шоссе, активисты и жители Фрунзенского района указывают давно. В июле 2020 года глава местной администрации Константин Серов заявил, что ни парк Интернационалистов, ни растущие в этом районе деревья не пострадают при проведении работ. Однако после представленного проекта реконструкции на это рассчитывать не придется, считают горожане в соцсетях.