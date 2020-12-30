Из комментариев пользователей в соцсетях можно сделать вывод, что поправки чиновников не решают главный вопрос – сохранение парка Интернационалистов и зеленых насаждений.
В обновленном проекте предусмотрено небольшое сужение дороги. Но при этом сохраняются четыре полосы, в результате чего шоссе все так же занимает значительную часть парка Интернационалистов, отмечают активисты.
По мнению членов инициативной группы, изучивших обновленный проект, лучшим вариантом было бы отказаться от заездных карманов на автобусных остановках, а также расширить тротуары.
Проект необходимо пересмотреть, а недочеты исправить, считает инициативная группа. В частности, нужно отказаться от расширения дороги до четырех полос, чтобы существующие границы парка Интернационалистов остались неизменными. Следует подумать и об организации дополнительного выезда на Софийскую улицу.
По мнению пользователей соцсети "ВКонтакте", чиновники вряд ли даже выезжали на место, прежде чем вносить изменения в план реконструкции Южного шоссе. По их мнению, представители местной власти должны отстаивать мнение жителей района, а не думать только о собственных интересах.
По мнению одного из комментаторов, планируемое расширение шоссе вызвано, скорее всего, не заботой о гражданах, а тем, что оно даст возможность "попилить" бюджетные средства.
На проблемы, связанные с расширением Южного шоссе, активисты и жители Фрунзенского района указывают давно. В июле 2020 года глава местной администрации Константин Серов заявил, что ни парк Интернационалистов, ни растущие в этом районе деревья не пострадают при проведении работ. Однако после представленного проекта реконструкции на это рассчитывать не придется, считают горожане в соцсетях.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Умoляю, пoмогите нaм! Hедавно мнe пpишлось пoхоронить cупруга, кoторый пoследние нeсколько лeт пpожил инвaлидом в pезультате ДТП. Bсе имeющиеся нa тoт мoмент дeньги я пoтратила нa eго пoхороны, a жили мы тoлько нa eго пoсобие. Cейчас я вынyждена хoть кaк-тo бoроться зa cвою жизнь и зa жизнь двyх cвоих мaленьких дeток, пoтому чтo y нaс нeт дeнег дaже нa eду. Мы не ели уже несколько дней... Квaртиру мы cнимаем, и eсли нe зaплатим, нaс пpосто вышвыpнут нa yлицу, пoтому чтo xозяину нeважно, eсть y мeня дeньги или нeт. Eсли eсть cреди людeй дoбрые и нeравнодушные, cпасите нaши дyши! Kарта cбер 2202 2019 0902 8082, мoе имя Иpина. Мы бyдем мoлиться зa кaждую кoпейку, кoторую вы cможете пoжертвовать. Здоровья вам и всего наилучшего!