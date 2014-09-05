Жителя Великого Новгорода задержали за госизмену

Мужчина сам связался с военной разведкой Украины.

Российскими силовиками задержан житель Великого Новгорода, обвиняемый в совершении государственной измены. Соответствующее заявление журналистам предоставили региональные представители ФСБ РФ по Новгородской области. Они уточнили, что пресечена противоправная деятельность гражданина. Следствие определило, что фигурант являлся сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса страны.. мужчина в инициативном порядке установил контакт с представителем ГУР МО Украины. Затем злоумышленник начал выполнять данное ему кураторами задание. В частности, он передавал сведения о расположенных на территории региона войсковых частях. Дополнительно обвиняемый сообщил иностранцу закрытые данные о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции.

Связался с проектом… по просьбе людей сделал фотографию отделения полиции и скинул данные "2ГИС" (электронный справочник с картами городов) о нахождении воинской части. речь задержанного

На вопрос сотрудников надзорного ведомства о том, сделал ли он это добровольно, подозреваемый ответил положительно. Он добавил, что раскаивается в содеянном. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ.

Задержаны подозреваемые за вымогательство у экс-кандидата в губернаторы Петербурга.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости