Задержаны подозреваемые за вымогательство у экс-кандидата в губернаторы Петербурга

Проводится дальнейшее расследование, сообщили в ФСБ.

В Петербурге задержали соучастника медиаменеджера Метелева, который также подозревается в вымогательствах у бывшего кандидата в губернаторы от партии "Родина" Марии Михайловой. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, Метелев вместе со своим соучастником вымогали у Марии Михайловой 10 тысяч долларов, когда та была кандидатом в губернаторы Петербурга. В противном случае они угрожали продолжать публикации компрометирующих её материалов в средствах массовой информации.

Указанные лица через подконтрольные медиа ресурсы организовали информационную кампанию по дискредитации гражданки РФ Михайловой М.А. с целью вымогательства совместно в группе лиц денежных средств в размере 10 000 долларов США за прекращение публикаций компрометирующих ее материалов. пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области

Проводится дальнейшее расследование, сообщили в ФСБ.

Напомним, что Мария Михайлова снялась с выборов в конце июня.

Видео: пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленинградской области