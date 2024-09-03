Россиянин выполнял задание ГУР Украины.

Судебная инстанция приговорила жителя из города Севастополя к 16 годам заключения за подготовку теракта в Крыму Известно, что мужчина выполнял задание украинских спецслужб. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники Центра общественных связей российского силового ведомства. Фигурант расследования признан виновным в приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.

Южным окружным военным судом террорист осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы. ЦОФ ФСБ РФ

Напомним, что житель полуострова 1978 года рождения оказался задержан еще в сентябре 2023 года. Он планировал соверши ть диверсионно-террористический акт на объекте транспортной инфраструктуры Крыма. Для преступления злоумышленник планировал использовать самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ РФ указали на то, что следователи задокументировали факт вербовки подозреваемого Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Участника попытки высадки украинского десанта в Крыму приговорили к 20 годам.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России