Александр Любас пытался на гидроцикле прорваться в Крым ради совершения теракта.

Южный окружной военный суд приговорил участника подразделения специального назначения Главного управления разведки украинского министерства по обороне Александра Любаса к 20 годам заключения. Мужчина признан виновным за попытку высадки на крымское побережье и нападение на российских военнослужащих. Известно, что фигурант расследования добровольно вступил в преступную организованную группу ради совершения террористического акта на территории Черноморского района полуострова.

... Для проведения фото- и видеофиксации факта установления там государственного флага Украины и вооруженного нападения на военнослужащих ВС РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме. сотрудник суда

В пресс-службе судебной инстанции указали, что в марте 2022 года подсудимый в Киевской области Украины стал участником спецподразделения ГУР. Он прошел обучение рукопашному бою и обращению с оружием в Днепропетровской и Одесской областях. Далее в октябре 2023 года вместе с другими участниками пересек на гидроциклах и катере государственную границу России. Противников выявили местные пограничники. Во время преследования Любас, сидевший на пассажирском месте на гидроцикле, при резком маневре упал в воду и был задержан. В его отношении велись уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 статьи 205.3, части 4 статьи 222, части 3 статьи 226.1 и части 3 статьи 322 УК РФ. Речь идет о попытке совершения теракта, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, з незаконную покупку, передачу, сбыт, хранение, перевозку и ношение оружия, контрабанду сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ и нелегальное пересечение госграницы РФ.

Пленный ВСУ заявил, что солдаты узнали о поездке в Курскую область перед границей.

Фото и видео: Генпрокуратура России