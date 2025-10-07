Жителя Подольска задержали за призывы к бомбардировке Москвы

Мужчина в проукраинских каналах писал сообщения, угрожающие безопасности России.

Житель города Подольска в Московской области задержан российскими силовыми структурами за призывы к бомбовым ударам по Москве, а также российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса, расположенном в столичном регионе. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Известно, что задержание гражданина проводилось совместно с правоохранительными органами, Росгвардией Следственным комитетом.

В публичных проукраинских каналах мессенджера Telegram осуществлял призывы к нанесению бомбовых ударов вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре Москвы с целью устрашения местного населения и воздействия на ход специальной военной операции, а также уничтожения предприятий ОПК. сообщение от ЦОС ФСБ РФ

В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Наказание для фигуранта расследования может составлять до шести лет лишения свободы. Во время обысков по месту жительства подозреваемого оперативники изъяли используемые им средства мобильной связи и носители информации. Обвиняемый признал вину. По решению судебной инстанции сейчас мужчина отправлен под стражу.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России