Жителя Невского района госпитализировали после драки с соседом

О драке заявил пострадавший, однако точные обстоятельства еще предстоит установить.

Из квартиры на Искровском проспекте госпитализировали мужчину 1987-го года рождения с множественными травмами. Пострадавший предполагает, что накануне мог подраться с соседом. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органов.

Телефонограмма поступила в полицию 3 мая из НИИ Скорой помощи. Мужчина отравился этанолом. Также у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозгла и грудной клетки. Обстоятельства предстоит выяснить.

Вечером того же дня полиция задержала соседа пострадавшего. В его отношении составили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее ночная потасовка на Думской улице в Петербурге попала на видео.

Фото: Piter.TV