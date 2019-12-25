Жителя Ломоносовского района приняли участие в акции "Знамя доблести"

Участники нашли фрагмент шинели времен 1941 года.

Патриотическая акция "Земля Доблести" началась для жителей Ломоносовского района Ленинградской области. В ходе мероприятий жители смогут выразить свое уважение и почтить память участников Великой Отечественной войны совместно с волонтерами, поисковым отрядом "Линия фронта" и сотрудники Центра культуры, спорта и молодежной политики. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте районной администрации.

Так, в четверг, 30 июля, в рамках акции прошел сбор земли в местах боевых действий первого года борьбы с фашистскими захватчиками.

Участники собрались вблизи деревни Владимировка: там в 1941 году свои жизни за родину отдали 1100 солдат.

За время поисковых мероприятий удалось найти фрагмент шинели морского пехотинца.

Ранее мы рассказали о том, что новая амбулатория появилась в Кингисеппском районе.

Фото: Instagram /lomonosovlo