Жителя Ломоносовского района обвиняют в незаконной рубке леса

Сумма ущерба составила 231 тыс. рублей.

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконной рубке леса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

В полицию района поступил сигнал от представителя районного лесничества. В сообщении говорилось, что неизвестный вырубает лет незаконно. Уже вырублено 28 кубометров, ущерб оценили в 231 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Накануне правоохранители установили, что к делу причастен 58-летний мужчина. Во время обыска у него дома в деревне Вальповицы нашли древесину лиственных пород – около трёх кубометров, бензопилу "Штиль", мотоблок "Нева" и рабочую одежду.

Мужчину задержали в поселке Стрельна.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти