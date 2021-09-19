Обвиняемый помог аферистам похитить 1,7 млн рублей у восьми пенсионеров.

Жителя Кузбасса осудят за помощь телефонным аферистам в обмане пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кемеровской области.

По данным следствия, в апреле нынешнего года 39-летний житель Новокузнецка помог аферистам похитить 1,7 млн рублей у восьми пенсионеров. Злоумышленники представлялись по телефону сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пожилых людей передать деньги через таксистов для решения вопросов по факту якобы совершенных их родственниками авариях.

Отмечается, что таксисты доставляли посылки курьеру, не подозревая обмана. Задержанный оставлял себе 10% от каждой суммы. Уголовное дело направлено в суд. Фигурант находится под стражей.

Видео: Telegram / Полиция Кузбасса