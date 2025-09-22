Пятеро иностранцев, не имевших правоустанавливающих документов, будут выдворены за пределы РФ.

В Тюменской области выявили 11 мигрантов-нелегалов на одной из оптовых продовольственных баз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, мигрантов обнаружили в ходе профилактического рейда при поддержке Росгвардии. Пятеро иностранцев, не имевших правоустанавливающих документов, будут выдворены за пределы РФ. Еще шестерых нелегалов привлекут к ответственности за нарушение правил пребывания в стране. Кроме того, сотрудники полиции проверили каждого иностранного гражданина на причастность к совершению правонарушений и преступлений на территории Тюменской области.

Видео: УМВД Тюменской области