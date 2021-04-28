Жителя Красного Села изнасиловали бутылкой в новогоднюю ночь

Преступники сняли все происходящее на видео.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту изнасилования молодого человека в Красном Селе. Об этом стало известно Piter.TV.

К стражам порядка обратился друг пострадавшего. Он увидел на видео, как молодому человеку засовывают пустую бутылку в задний проход. Надругательство произошло в новогоднюю ночь.

Чуть позже друг выяснил адрес мужчины, устроившего унизительное действо. Предположительно, насильник проживает на Гвардейской улице. Также ему удалось узнать, где живет девушка, снимавшая все на видео.

Потерпевший в последний раз выходил на связь с другом 15 января. Тогда он интересовался, где можно подработать.

Ранее извращенец в маске напугал школьницу во Всеволожске.

Фото: pixabay.com